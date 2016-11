Amazon: Interesse an Live-Sportrechten?

Mit Serien und Filmen ist Amazon Prime Video sehr erfolgreich, nun will der Online-Händler auch im Sportgeschäft mitmischen. In den USA sollen bereits erste Gespräche mit den großen Sportligen stattgefunden haben.



Während es für Serien und Filme immer mehr Streamingdienste gibt, sind Sportveranstaltungen immer eine Sache der übertragenden Sendeanstalten. Außnahme ist hier bisher die Perform Group, die mit Dazn versucht, einen Sportstreamingdienst zu etablieren. Mit Twitter hat sich bereits ein soziales Netzwerk mit der Übertragung einiger Partien der US-Football-Liga NFL an das Thema gewagt, nun soll auch Amazon verstärkt Interesse an Sportrechten haben.