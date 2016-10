Amazon: Jetzt auch Magazine in digitaler Bücherei

Das Angebot von Amazon wird um eine weitere Kategorie reicher: Nach Musik, Videos und E-Books können Kunden nun auch Magazine digital lesen. Aktuell sind bereits 42 Titel in der Leih-Bücherei vertreten.



Das Prime-Angebot von Amazon wird in regelmäßigen Abständen immer wieder erweitert, sodass Amazon zumindest für seine Prime-Kunden schon längst mehr als ein Online-Händler ist. Zu Prime Video und Prime Music kommt zumindest in den USA noch Prime Reading hinzu, welches die Kindle Leihbücherei um weitere Bestseller, Comics und erstmals auch Magazine ergänzt.