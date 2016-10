Amazon : Meistgestreamte Serie geht in Staffel 2

Die erfolgreichste Amazon Original Serie geht in die zweite Staffel. 2017 kommen neue Folgen von "The Man in the High Castle" in der deutschen Synchronfassung. Die Originalfassung ist schon vorher verfügbar.



Die Serie "The Man in the High Castle" ist die am meisten gestreamte Amazon-Original-Serie aller Zeiten. Sie zeigt eine alternative Welt. Die Alliierten haben den Zweiten Weltkrieg gegen Japan und das nationalsozialistische Deutschland verloren. Die USA wurden zwischen den beiden Siegermächten aufgeteilt. Zwischen den beiden Zonen gibt es ein neutrales Gebiet. Von dort formiert sich Widerstand.

In der zweiten Staffel droht der Frieden zwischen Deutschland und Japan zu enden - ein neuer Krieg droht. Japan will seine Pläne für eine eigene Atombombe verwirklichen. Es drohen schwierige Zeiten, auch für den Widerstand gegen die Unterdrücker-Mächte. Ab dem 13. Januar 2017 sind die synchronisierten Episoden der zweiten Staffel bei Amazon Prime Video verfügbar, ab dem 16. Dezember die Originalfolgen.

