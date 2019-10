Amazon Music-App ab sofort auch für Apple TV - HD inklusive

Der Musik-Streamingservice von Amazon ist ab sofort in 13 Ländern als App für die TV-Box von Apple verfügbar – darunter auch Deutschland.



Nachdem die Konkurrenz von Spotify bereits auf der Apple TV-Box verfügbar ist, gibt es nun eine weitere Möglichkeit, Millionen von Songs über die Hardware der HD- und 4K Variante - also die 4. und 5. Generation Apple-TV – anzuhören:

Amazon gab jüngst bekannt, dass die Music App fortan für die aktuellsten zwei Versionen der TV-Box von Apple zum Download zur Verfügung stehen soll. Neben Deutschland ist dies auch die für U.S.A, dem UK, Australien, Neuseeland, Brasilien, Kanada, Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko, Japan und Indien der Fall.



Des weiteren gibt es für Neukunden von Amazon Music derzeit die Möglichkeit, das neue HD-Musik-Abonnement des Anbieters 90 Tage lang kostenlos zu testen. Die 50 Millionen Songs abrufbaren sollen in einer doppelt so hohe Bitrate verfügen wie die der Konkurrenz – so das Angebot von Amazon. Nach Ablauf der Probezeit kann das Musik-Paket "Unlimited HD" für 12,99 Euro im Monat, 129 Euro pro Jahr oder 199 als Familien-Abo mit bis zu 6 parallelen Nutzungsmöglichkeiten gebucht werden. Die Familien-Option ist ebenfalls im Monats-Abo für 19,99 erhältlich.