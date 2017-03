Amazon Music erweitert Sprachsteuerung

Einfach sagen, welches Lied als nächstes laufen soll und das Gerät macht den Rest - Mithilfe von "Alexa" soll dies künftig möglich werden. Amazon hat jetzt die Funktionen der Spracherkennung verbessert.



Künftig können Musikfans und Amazonnutzer ihre Musik per Sprachsteuerung suchen. Das Gerät reagiert laut Amazon nun auf Stimmungen des Nutzers. Möglich macht das eine verbesserte Filtereinstellung bei Alexa. So können jetzt bestimmte Themengebiete oder auch Epochen direkt angewählt werden.