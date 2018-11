Amazon, Netflix und Sky: Das sind die Streaming-Spitzenreiter

Die Zombiserie auf Erfolgskurs: "The Walking Dead" setzt sich im Oktober bei den großen Videoportalen an die Spitze der Video-on-Demand-Charts. Wer ist der Spitzenreiter unter den Filmen?



Seit dem 24. Oktober sind die Folgen der achten Staffel "The Walking Dead" bei Netflix und Amazon Prime Video zu sehen. Mit 19,6 Millionen Abrufen konnte sich laut "Heise" die Endzeit-Produktion im Oktober so als die erfolgreichste Video-on-Demand-Serie etablieren.