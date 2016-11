Amazon: Neuer Hauptdarsteller für "The Man in the High Castle"

Die zweite Staffel des Amazon Original "The Man in the High Castle" steht an. Mit dabei als weiterer Hauptdarsteller dann Stephen Root, der einen mystriösen Charakter mimen wird.



Allein aufgrund seiner brisanten Thematik bekam die Amazon-Serie "The Man in the High Castle" eine Menge Aufmerksamkeit. Die Serie basiert auf dem Roman "Das Orakel vom Berge" von Philip K. Dick und erzählt eine alternative Weltgeschichte. Sie stellt die Frage: Was wäre gewesen, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Alliierten diesen Verloren hätten?

In der zweiten Staffel trägt ein neuer Hauptcharakter zur Handlung bei. Schauspieler Stephen Root wird dieser mystriösen Figur Leben einhauchen, die in die Widerstandbewegung verwickelt ist und rätselhafte Filme sammelt, die offensichtlich eine alternative Version der Wirklichkeit zeigen. Ferner als Hauptdarsteller mit dabei sind weiterhin Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel de la Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote, Callum Keith Rennie, Cary-Hiroyuki Tagawa und Rufus Sewell.