Amazon: Neues Original zettelt Revolte an

Amazon steht vor einer Revolte: Das neue Original des Video-on-Demand-Anbieters "Good Girls Revolt" liefert Einblicke in die Vergangenheit, in der drei Journalistinnen um Gleichbehandlung kämpften.



Ein weiteres Original geht bei dem Video-on-Demand-Anbieter Amazon Prime Video in Deutschland an den Start. "Good Girls Revolt" steht Prime-Kunden ab dem heutigen Freitag zur Verfügung und wirft sie in die 60er Jahre in den USA zurück. Ausgewählt werden kann zwischen der englischen Originalfassung und der deutschen Synchronfassung.