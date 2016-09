Amazon: Online-Händler nimmt Selbstgemachtes ins Programm

Eine neue Adresse für Kunsthandwerker: Mit einem riesigen Sortiment wartet der Versandhändler Amazon auf. Nun dringt der Online-Riese in einen weiteren Markt vor und bietet auch in Deutschland Selbstgemachtes an.



Handgemachte Einzelstücke für ein Millionen-Publikum - das kennen Online-Einkäufer in Deutschland bisher vor allem von Plattformen wie Dawanda oder dem US-Konkurrenten Etsy. Dass jetzt auch Amazon mitmischt und nach den USA auch seine Verkaufskanäle in Europa für Kunsthandwerker und ihre selbstgefertigten Produkte öffnet, könnte Bewegung in das Geschäft bringen. Handgefertigte Ledertaschen, ausgefallener Schmuck, selbstgenähte Baby-Bettwäsche - der Versandriese will sich damit auch seinen deutschen Kunden von einer neuen Seite zeigen.



In dem neuen Store sollen sie große Fotos der angebotenen Waren, ausführliche Anbieter-Profile und Möglichkeiten zu persönlichen Kontakten mit den Kunsthandwerkern finden. "Hier geht's nicht um Same Day Delivery", also die Auslieferung noch am Tag der Bestellung, wie Markus Schöberl sagt, der bei Amazon das deutsche Geschäft mit der Händler-Plattform Marketplace verantwortet. Die Kunden könnten mit ihrem Einkauf die Arbeit lokaler Kunsthandwerker unterstützen und die Geschichte hinter den Produkten entdecken.