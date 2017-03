Amazon Original: "Bosch" kehrt auf Deutsch zurück

Der Start der nunmehr dritten Staffel des gefeierten Amazon Originals "Bosch" in deutscher Sprache steht kurz bevor: Bereits Ende April soll die langlebige Serie zu sehen sein.



Am 21. April wird es so manch einen Fan der Amazon-Serie "Bosch" zum Streamingportal verschlagen. Zu diesem Zeitpunkt wird die deutsche Synchronfassung der dritten Staffel zur Verfügung gestellt. Bislang kann diese lediglich im englischen Original abgerufen werden.