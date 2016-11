Amazon Original "One Mississippi" kehrt mit Staffel 2 zurück

Amazon Prime lockt die Serienfans mit der zweiten Staffel des Dramas "One Mississippi" zurück vor die heimischen Bildschirme. Das Original kehrt 2017 zurück.



2017 dürfen sich Fans des Dramas "One Mississippi" auf die zweite Staffel freuen. Dann feiert diese ihre Premiere exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien und Japan. Kaum verwunderlich, handelt es sich bei "One Mississippi" doch um ein Amazon Original. Das Drama folgt der Emmy-nominierten Komikerin Tig Notaro ("Transparent"), die die Serie gemeinsam mit Diablo Cody ("Young Adult") erschuf.