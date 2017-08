Amazon Prime: Besetzung für "The Romanoffs" steht

Hinter der Serie über vermeintliche Nachkommen der russischen Zarenfamilie steht der Macher von "Mad Men" und den "Sopranos". Bis zu Premiere dauert es aber noch ein bisschen.



"The Romanoffs" wird voraussichtlich 2018 in Deutschland über Amazon Prime verfügbar sein. Serienmacher Matthew Weiner konnte unter anderem die ehemaligen "Mad Men"-Gefährten Christina Hendricks und John Slattery für die Serie gewinnen. Aber auch die Schweizerin Marthe Keller oder die Französin Isabelle Huppert sind mit an Bord.