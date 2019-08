Amazon Prime Highlights im September

Deutsche Comedy vom Feinsten, eine Animationsserie, die durch Raum und Zeit führt, ein Fußballer der Spitzenklasse hautnah und ein fulminantes Musical-Finale – das und noch viel mehr sind die Highlights von Amazon Prime Video im September.



In "Chris Tall Presents..." präsentiert der preisgekrönte deutsche Comedian Chris Tall ab 27. September nicht nur eigene und dazu bisher unveröffentlichte Stand-up-Nummern, sondern stellt dabei auch jeweils einen befreundeten Comedian als Gast vor, darunter: Ingmar Stadelmann, Osan Yaran, Simon Pearce, Thorsten Bär, Masud Akbarzadeh und Tutty Tran. In jeder der sechs Episoden des ersten nicht-fiktionalen deutschen Amazon Originals begrüßt Chris Tall einen der genannten Künstler, der das Publikum mit über 30 Minuten neuem Comedy-Material begeistert.