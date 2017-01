Amazon: Prime-Mitglieder müssen tiefer in die Tasche greifen

Die wachsende Auswahl an Inhalten fordert auch bei Amazon Prime ihre Konsequenzen. Das Premium-Abo wird ab Mittwoch deutlich angehoben. Es ist die zweite Preiserhöhung für Prime seit Einführung 2007.



Im Dezember 2016 hat Amazon Prime den nächsten Schritt in seiner Entwicklung genommen und hat die Reichweite seines VoD-Dienstes Prime Video auf die Welt ausgedehnt. Zudem baut der Online-Riese sein Angebot an Serien und Shows kontinuierlich aus, ab Sommer 2017 wird die Fußball-Bundesliga bei Amazon zu hören sein. All dies finanziert sich jedoch nicht selbst und deshalb wird Amazon zum zehnjährigen Jubiläum von Prime am Mittwoch die Preise zum zweiten Mal anheben.