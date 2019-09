Amazon Prime Video Highlights im Oktober

Von der Liebeskomödie über Superhelden zum Drama versorgt Amazon Prime Video auch diesen Herbst die Unterhaltungslustigen mit Futter.



Sei es die Liebe in all ihren Facetten, 12 Stunden ohne Regeln, der Kampf mit einem neuen, übermächtigen Goliath oder eine ungewöhnliche Superhelden-Truppe auf Mission: mit den anstehenden Amazon Original und Amazon Exclusive Serien-Highlights kommt niemand zu knapp.