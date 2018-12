Amazon Prime Video: "Pastewka" geht in die 9. Staffel

Ein Jahr nach der aufwendigen Neuauflage von der Serie "Pastewka" feiert der Streaminganbieter Amazon Prime Video den Start einer weiteren Staffel. In zehn neuen Folgen ist Bastian Pastewka als Seriendoktor bei dem Streamingdienst zu sehen.



Auf Amazon Prime geht es am 25. Januar mit der neunten Staffel von "Pastewka" los. Die Serie lief in sieben Staffeln auf Sat.1, doch wurde sie dort nicht mehr fortgesetzt. Infolgedessen hat sich Amazon den deutschen Comedy-Hit geschnappt und neue Folgen von Brainpool produzieren lassen, die vor genau einem Jahr bei dem Streamingdienst zu sehen waren. Auch 2019 werden zehn neue Episoden zum Streamen bereit stehen.