Amazon Prime Video bringt "Mozart in the Jungle" zurück

Die preisgekrönte Serie ist zurück bei Amazon Prime Video. Die deutsche Synchronfassung der dritten Staffel "Mozart in the Jungle" feiert am Freitag ihre Premiere.



Zwei Golden Globes und ein Emmy-Award: Die Auszeichnungen des Amazon Originals "Mozart in the Jungle" können sich sehen lassen. Am Freitag, 6. Januar, kommt die Serie mit brandneuen Folgen zurück. Die dritte Staffel ist dann exklusiv in deutscher Synchronfassung bei Amazon Prime Video zu sehen. Das englische Original ist schon jetzt verfügbar.