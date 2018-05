Amazon Prime Video dreht Serie über Nazijäger

Die Amazon Studios schicken die Nazijäger-Serie "The Hunt" in Produktion. Die Serie ist inspiriert von realen Begebenheiten.



Es ist 1977, eine Gruppe von Nazi-Jägern in New York City stellt fest, dass Hunderte hochrangige NS-Offiziere unter ihnen leben, die ein Viertes Reich in den USA gründen wollen. Die Jäger wollen das um jeden Preis vermeiden und machen sich auf eine blutige Suche nach den Nazis, um sie vor Gericht zu bringen und deren mörderische Pläne zu vereiteln.