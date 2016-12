Amazon Prime Video expandiert weltweit

Im Kampf um die Vorherrschaft im Streaming-Sektor zieht Amazon nach: Während Netflix bereits in vielen Ländern Asiens gestartet ist, expandiert auch der Online-Händler mit seinem VoD-Dienst und startet in über 200 Ländern weltweit.



Fans der "Grand Tour" wussten es bereits vor einem Monat. Denn Jeremy Clarkson, Moderator der Amazon-Autoshow, verriet via Twitter bereits kurz vor Start der neuen Show den Plan des VoD-Dienstes, weltweit zu starten. Am Mittwoch bestätigte Amazon nun diesen Tweet und kündigte einen globalen Start in über 200 Ländern an.