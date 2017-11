Amazon Prime Video schließt Vertrag mit AMC Studios

Amazon Prime Video bringt ausgewählte Serien der AMC Studios in 28 Länder weltweit. Erste der neuen Serien wird die Anthologieserie "The Terror" sein. Der Output-Deal sichert die Erstverwertungsrechte ausgewählter Projekte.



Das amerikanische Medienunternehmen AMC Studios und die Onlinevideothek Amazon Prime Video gaben am 19. November ihr neustes Projekt bekannt. Dabei handelt es sich um einen internationalen Output-Vertrag. Amazon erhält so die Rechte für die Erstausstrahlung vieler Serien in Deutschland, Italien, Australien und 25 weiteren Ländern.