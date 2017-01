Amazon Prime: Zweite Staffel "Man in the High Castle" startet

Netflix-Konkurrent Amazon Prime startet mit einer neuen Staffel "The Man in the High Castle" ins neue Jahr. Die Handlung spielt in einer Welt, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten.



Was wäre, wenn die Nazis und nicht die Allierten den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Um diese Frage dreht sich alles in der Amazon-Prime-Serie "The Man in the High Castle". Folglich spielt die Handlung in dem Schreckensszenario eines Nachkriegs-Amerikas unter japanischer und nazi-deutscher Herrschaft. Die Serie basiert auf den Distopie-Romanen des Autors Phillip K. Dicks. Davon stellt Amazon am Freitag die zweite Staffel der Serie zur Verfügung.