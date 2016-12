Amazon Prime: Zweite Staffel von "Red Oaks" startet

Amazon zeigt auch die zweite Staffel von "Red Oaks". Die Serie ist eine Zeitreise in einen Country Club der 80er Jahre. Mit dabei ist 80er-Ikone Jennifer Grey.



Die 80er sind zurück! Amazon Prime Video zeigt auch die zweite Staffel der Serie "Red Oaks". Sie entführt die Zuschauer auf eine Zeitreise in die 80er Jahre und in den Country Club "Red Oaks". Die Komödie spielt nämlich im Jahr 1985 in einem Vorort von New Jersey.