Amazon Prime bringt "The Tick" nach Deutschland

Eine Comic-basierte Serie über einen Zecken-Superhelden? In real und nicht in Zeichentrick? Ernsthaft? Jawohl, richitg gehört! Amazon Prime bringt die turbulente Serie "The Tick" in Deutschland an den Start.



Am 13. Oktober startet das Amazon Prime eine Superhelden-Serie der besonderen Art: "The Tick". In einer Welt, in der Superhelden seit Jahrzehnten Realität sind, muss ein Underdog und Angestellter mit keinerlei Superkräften feststellen, dass seine Stadt von einem weltweit operierenden Super-Bösewicht beherrscht wird, der seit langem für tot gehalten wurde. Als er versucht diese Verschwörung aufzudecken, trifft er auf einen seltsamen, blauen Superhelden.