Amazon Prime knackt 100-Millionen-Marke

Der US-Internetgigant Amazon hat weltweit inzwischen mehr als 100 Millionen zahlende Kunden für seinen Abo-Service Prime. Das teilte Konzernchef Jeff Bezos am Mittwoch mit.



Es ist das erste Mal, dass der Konzern selbst konkrete Angaben zu den Prime-Mitgliedschaften macht - wohl auch weil es um einen freudigen Anlass geht. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre konnte Amazon-Chef Bezos stolz verkünden, dass der Streaming-Service die Schallmauer von 100 Millionen Kunden durchbrochen hat.