Amazon Prime schließt Serien-Deal mit 20th Century Fox

Dank des Deals mit 20th Century Fox sichert sich Amazon Prime zwei Erfolgs-Serien. Der Vertrag gilt weltweit, beinhaltet die gerade Emmy-ausgezeichnete Serie "This Is Us" und ein Comeback des Exorzisten.



Amazon und 20th Century Fox Television Distribution haben heute eine internationale Lizenzvereinbarung bekannt gegeben. Das Abkommen bringt die von der Kritik gefeierte Serie "This Is Us" und die TV-Adaption von "The Exorcist" zu Amazon Prime Video. Die internationale Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen macht Amazon Prime Video in ausgewählten Ländern zum exklusiven Streaminganbieter für beide Serien.