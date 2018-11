Amazon Prime setzt Schweighöfer-Serie "You are wanted" ab

Von der Serie von und mit Matthias Schweighöfer wird es keine weiteren Folgen geben. Amazon beendet "You are wanted".



Der Streaminganbieter Amazon Prime Video zieht nach zwei Staffeln einen Schlussstrich unter die Thrillerserie "You are wanted" von und mit Matthias Schweighöfer (37). "Matthias Schweighöfer legt den Fokus zurzeit auf einige große Kinoprojekte, danach sprechen wir über neue Projekte", sagte ein Sprecher des US-amerikanischen Streaminganbieters am Montag auf Anfrage. Der Branchendienst "DWDL.de" hatte zuerst darüber berichtet.