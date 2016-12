Amazon Prime setzt die vierte Staffel "Vikings" fort

Die Erfolgsserie "Vikings" kehrt zurück und Amazon Prime setzt die Serie mit der zweiten Hälfte der vierten Staffel fort.



Die in zwei Hälften unterteilte und doppelt so lange vierte Staffel der Serie "Vikings" kehrt aus ihrer Pause zurück. Ab dem heutigen 1. Dezember zeigt Amazon Prime Video exklusiv die neuen Folgen zum ersten Mal in Deutschland. Für Prime-Mitglieder steht damit jede Woche eine neue Episode auf dem Programm.