Amazon Prime startet 2. Staffel "The Man in the High Castle"

Eine alternative Weltgeschichte präsentiert Amazon Prime mit seiner Originalserie "The Man in the High Castle". Die zweite Staffel wird bereits ab Freitag beim Streamingdienst verfügbar sein.



Ein "Was wäre wenn..."-Szenario ist ein beliebtes Motiv vieler Filme und Serien. Und die Faszination, die von den Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs ausgeht, ist vor allem in der Unterhaltungsindustrie ungebrochen. Beides bringt "The Man in the High Castle" zusammen, welches eine alternative Realität präsentiert, in der Deutschland den Krieg gewonnen und die USA besetzt hat. Nach dem Erfolg des "Originals" in der ersten Staffel schickt der Streamingdienst nun neue Folgen ins Rennen, die zumindest in der englischen Originalversion ab Freitag zur Verfügung stehen.