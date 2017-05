Amazon Prime und Apple TV scheinbar kurz vor Deal

Die zwei Giganten Apple und Amazon stehen vor einer Einigung bezüglich ihrer Video- bzw. TV-Angebote. So soll der Streaming-Dienst Amazon Prime noch dieses Jahr auch über Apples Set-Top-Box Apple TV erreichbar sein.



Laut einem Bericht des Portals "Recode" erwarten Amazon-Insider schon bald eine Einigung und bereits im dritten Quartal die Integration von Amazon Prime in Apples Angebot. Beide Seiten sollen sich eine Aufwertung ihres Produkts von dem Deal verpsrechen, Amazon Prime in Bezug auf die Reichweite und Apple TV entsprechend ihres Angebots.