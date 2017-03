Amazon Prime zeigt Doku-Serie über Le Mans

Die 24 Stunden von Le Mans sind ein echter Klassiker im Rennsport. Seit 1923 kämpfen Jahr für Jahr Rennsportler um den begehrten Siegerpokal. Amazon Prime zeigt jetzt eine Doku-Serie über das Racing-Highlight.



Mit "Le Mans: Racing is Everything" will Amazon Prime die Fernseh- zuschauer hautnah ans Geschehen des wichtigsten 24-Stunden-Rennens der Welt bringen. Bei der Mini-Serie standen der Produktion namhafte Rennställe und -fahrer zur Seite.