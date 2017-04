Amazon Prime zeigt Doku-Serie über Playboy-Gründer Hefner

Wer schon immer mal wissen wollte, wie Hugh Hefner sein Playboy-Imperium einst aufbaute und wie die Männer-Zeitschrift so erfolgreich wurde, der hat bald bei Amazon Prime die Chance dazu. Dort läuft ab Mai die Doku-Serie "American Playboy: The Hugh Hefner Story".



"American Playboy" erzählt die Geschichte des Mannes, der hinter der Erfolgsgeschichte des Playboys steht - Hugh Hefner. Die Doku-Serie ist ab 5. Mai in Deutschland auf Amazon Prime verfügbar. Den Machern der Dokumentation gewährte Hefner ungeahnte Einblicke in sein Schaffen und Zugang zu tonnenweise Archivmaterial.