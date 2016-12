Amazon Prime zeigt erfolgreichste US-Comedy des Jahres

Die neue Comedy-Serie mit US-Star Kevin James ist die erfolgreichste amerikanische Sitcom des Jahres. Amazon Prime Video bringt "Kevin Can Wait" ins Programm.



Amazon Prime Video hat sich die erfolgreichste US-Comedy-Serie des Jahres gesichert. Die ersten drei Episoden von "Kevin Can Wait" mit US-Comedian Kevin James (bekannt vor allem aus "King of Queens") sind ab dem heutigen Dienstag exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar. Jeden Dienstag soll nach Angaben von Amazon eine weitere Folge starten