Amazon Prime zwischen Leuchttürmen und Gassenhauern

Der Beifall der Zuschauer und der Kritik fällt auch bei Streamingdiensten oft auseinander. So sei die bisher erfolgreichste Serie von Amazon Prime in Deutschland "You are wanted" mit Matthias Schweighöfer gewesen.



Schweighöfers Serie habe trotz des Erfolges keinen Grimme-Preis bekommen, sagte Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Germany am Mittwoch in Berlin. Die in der Berliner Clubszene spielende Serie "Beat" sei "ein bisschen mehr Genre" gewesen und habe die Auszeichnung erhalten.