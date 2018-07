Amazon: Spitzenfußball jetzt auch für Prime-Mitglieder kostenlos

Amazon stellt ab der kommenden Saison seine Fußball-Audio-Inhalte auch Prime-Mitgliedern ohne Zusatzkosten zur Verfügung.



Das Live-Audiostreaming aller Bundesliga-Spiele der ersten und zweiten Liga, 63 DFB-Pokalspiele in Konferenzschaltungen, sowie die Matches der vier deutschen Teams in der Champions League war ohne Zusatzkosten zuvor ausschließlich für Nutzer von Amazon Music Unlimited verfügbar. Jetzt kommen auch Prime-Mitglieder in den Onlineradio-Genuss ohne Extra-Beitrag.