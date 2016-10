Amazon: Starker Gewinnanstieg, enttäuschte Anleger

Wenn sehr gut nicht gut genug ist: Trotz eines starken Gewinnanstiegs und erneut schwarzer Zahlen zeigen sich die Anlager von Amazons aktuellen Quartalszahlen enttäuscht. Die Erwartungen hatten noch höher gelegen.



Amazon hat im dritten Quartal deutlich weniger Gewinn gemacht als erwartet. Der Überschuss kletterte zwar im Jahresvergleich von 79 auf 252 Millionen Dollar (231 Mio Euro), wie der weltgrößte Online-Händler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten jedoch mit erheblich mehr gerechnet.