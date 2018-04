Amazon Studios gibt "Utopia" in Auftrag

Bestseller-Autorin Gillian Flynn arbeitet künftig für die Filmproduktionsfirma Amazon Studios. Das erste gemeinsame Projekt ist die internationale neunteilige Serie "Utopia".



"Utopia" basiert auf der gleichnamigen britischen Serie von Dennis Kelly, das Drehbuch zur Amazon-Umsetzung wird jedoch aus der Feder der Autorin Gillian Flynn stammen. Die Serie soll dabei aber nur das erste Projekt im Rahmen eines umfassenden Deals zwischen Flynn und Amazon Studios darstellen.



Die Schriftstellerin ist mit Erfolgsromanen wie "Sharp Objects" und "Gone Girl" berühmt geworden und war auch maßgeblich an den Verfilmungen beteiligt. "Gone Girl" war für den Golden Globe nominiert.