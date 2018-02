Amazon Studios holen NBC-Managerin

Jennifer Salke von NBC tritt die Nachfolge von Roy Price an. Der war wegen sexueller Bemerkungen negativ aufgefallen und von Amazon infolgedessen freigestellt worden.



Die Amazon Studios holen nach dem Rauswurf von Roy Price wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens eine Frau an die Spitze. Jennifer Salke, bisher Chefin der Unterhaltungssparte des US-Senders NBC, werde die Leitung der zum Onlineriesen gehörenden Filmstudios übernehmen, bestätigte Amazon der Deutschen Presse-Agentur.



Der 50-jährige Price war im Oktober im Zuge des Skandals um US-Produzent Harvey Weinstein suspendiert worden. Eine Produzentin der Filmstudios hatte ihm vorgeworfen, sie mit sexuellen Bemerkungen bloßgestellt zu haben.