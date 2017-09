Amazon Studios ziehen Top-TV-Produzenten an Land

Gleich für mehrere Jahre haben Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino bei dem Internet-Riesen unterschrieben. Mit Amazon Prime Video haben die beiden Großes vor.



Momentan können Prime-Mitglieder die Pilotfolge der Amazon-Produktion "The Marvelous Mrs. Maisel" auf der Internetplattform streamen und bewerten. Zwei Staffeln der Produktion sollen schon bald auf deutschen Bildschirmen laufen. Wie Amazon am Montag verriet, werden auch darüber hinaus Projekte mit den beiden Produzenten der Serie stattfinden. Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino haben einen Mehrjahresvertrag mit Amazon Studios unterschrieben.