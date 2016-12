Amazon Video zeigt Rekord-Episode von "The Grand Tour" kostenlos

Amazon-Kunden können sich über ein kleines Video-Weihnachtsgeschenk freuen. Die alle Rekorde brechende Auftakt-Episode der "Top Gear"-Nachfolge-Show "The Grand Tour" steht kostenlos zur Verfügung.



Der streamingdienst Amazon macht seinen Kunden in Deutschland und Österreich ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und stellt die rekordbrechende Auftakt-Episode des Amazon Originals "The Grand Tour", das aus dem BBC-Erfolg "Top Gear" hervorgegangen ist, an den Feiertagen kostenlos zur Verfügung. Die Folge kann ab dem 23. Dezember bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag kostenlos gesehen werden.