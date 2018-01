Amazon-Zahlen für 2017: "You are wanted" top in Deutschland

Amazon Prime hat seine Nutzerzahlen für 2017 preisgegeben. Eine deutsche Stadt guckt auf der ganzen Welt die meisten Kinder-Inhalte bei Amazon Prime; offensichtlich wird aber auch, dass sich Deutschland vom weltweiten Trend abhebt.



Die beliebteste Serie bei Amazon Prime im abgelaufenen Kalenderjahr war "You Are Wanted". Auf Platz zwei folgt "Kevin Can Wait" vor "American Gods". Die weltweit meistgestreamte Serie des Videoportals war "The Grand Tour". Der "Top Gear"-Nachfolger schaffte es hierzulande nichtmal in die Top 5.