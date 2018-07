Amazon adaptiert US-Roman "Daisy Jones & The Six" als Miniserie

Die Geschichte von Taylor Jenkins Reid über den Aufstieg einer fiktiven Rockband in den 1970er-Jahren soll in insgedamt 13 Episoden auf Amazon Prime Premiere feiern.



Die Serienadaption des Romans ist von der Produktionsfirma von Reese Witherspoon Hello Sunshine und Circle of Confusion konzipiert worden. Nun haben die Amazon Studios "Daisy Jones & the Six" geordert.