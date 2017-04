Amazon bestellt zweite Staffel "Patriot"

Amazon ist wieder in Spendierlaune. Dieses Mal darf sich das Amazon Original "Patriot" über eine weitere Staffel freuen.



Eine zweite Staffel gibt Amazon seinem Original "Patriot" aus. Die Serie handelt von dem Nachrichtenoffizier John Tavner (Michael Dorman, "Wonderland"), dessen neue Aufgabe es ist, im Iran Atomwaffen zu entwickeln. Um seinen Auftrag zu erfüllen, nimmt er die Identität eines industriellen Rohrleitungsbauunternehmens aus dem Mittleren Westen der USA an und wirft alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord.