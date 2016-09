Amazon bringt Fußball-Serie "The Kicks" nach Deutschland

Mit einem neuen Original setzt Amazon auf die junge Zielgruppe. Um auch die fußballbegeisterte Jugend Deutschlands von "The Kicks" zu überzeugen, bringt der Streaminngdienst nun die Serie auch in deutscher Synchronisation.



Bei Amazon geht es jetzt sportlich zu. Für die jungen Zuschauer stellt Amazon ab Freitag die deutsche Synchronfassung von "The Kicks" exklusiv zur Verfügung. Schon einmal konnte sich "The Kicks" bewähren. Die Serie für Kids basiert auf einer Buchreihe der US-Fußballnationalspielerin und Olympia-Goldmedaillengewinnerin Alex Morgan und war Teil der Amazon Pilot Season. Dabei wusste das Format nicht nur die jugendlichen Zuschauer zu begeistern.