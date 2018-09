Amazon eröffnet in New York Geschäft mit seinen Bestsellern

Amazon erweitert seine physische Präsenz. Am Donnerstag wird das Unternehmen einen "Amazon 4-Star" Laden in New York eröffnen, in dem alle Artikel, die dort verkauft werden, mit 4 Sternen und höher bewertet sind, ein Top-Seller oder neu und im Trend auf Amazon sind.



Das Geschäft befindet sich in SoHo, an der Spring Street zwischen Crosby und Lafayette Street, und ist montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.