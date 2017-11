Amazon erzählt "Herr der Ringe" als TV-Serie

Die Konkurrenz um Netflix und HBO schaut in die Röhre. Amazon hat sich die Rechte an einer Serienumsetzung von "Herr der Ringe" gesichert. Der Vertrag gilt für mehrere Staffeln und potenzielle Spin-Offs.



Wie Amazon im Laufe des Abends an diesem Montag bekanntgab, wird man den Tolkien-Klassiker "Herr der Ringe" als TV-Serie verfilmen. Über nähere Details wie voraussichtliche Dreh- oder Serienstart-Termine hält man sich in einer ersten Mitteilung noch bedeckt. Lediglich dass man das Amazon-Prime-Abonnement benötigen wird, um die Serie zu sehen, ließ man verlauten.