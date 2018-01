Amazon feiert "Pastewka"-Staffelpremiere

Die Neuauflage von der Serie "Pastewka" feiert der Streaminganbieter Amazon Prime Video mit großem Aufwand. Neben der offiziellen Premiere und Fan-Premieren gibt es außerdem einen eigenen Alexa Quiz-Skill.



Auf Amazon Prime geht es am 26. Januar mit der achten Staffel von "Pastewka" los. Die Serie lief früher auf Sat.1, doch wurde dort jedoch nach der letzten Staffel nicht mehr fortgesetzt. Infolgedessen hat sich Amazon den deutschen Comedy-Hit geschnappt und neue Folgen von Brainpool produzieren lassen. Insgesamt werden zehn neue Episoden zum Streamen bereit stehen.