Amazon führt Kreditkarte für Prime-Kunden in Deutschland ein

Amazon baut das Angebot für Kunden seines Abo-Dienstes Prime in Deutschland um eine Kreditkarte aus und rückt damit stärker auch ins Geschäft mit Finanzdienstleistungen vor.



Die Kreditkarte von Amazon wird zusammen mit Visa und der Landesbank Berlin ausgegeben, wie der Online-Händler am Montag mitteilte. Die Karte ist ein Instrument zur Kundenbindung: Prime-Abonnenten sollen pro einem bei Amazon.de ausgegebenen Euro 3 Prozent in Bonuspunkten erhalten - die dann wiederum bei dem Online-Händler eingelöst werden können. Für Einkäufe anderswo gibt es 0,5 Bonuspunkte.