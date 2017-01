Amazon führt virtuellen Dash-Button ein

Vor einigen Monaten sorgte Amazon mit seinen Dash-Buttons für jede Menge Aufsehen. Nun setzt der E-Commerce-Riese außerdem auf virtuelle Dash-Buttons.



Im vergangenen Jahr führte Amazon die Dash-Buttons ein. Ersteht der Kunde einen Dash-Button zu einem bestimmten Produkt, reicht ein Knopfdruck aus, um das entsprechende Produkt nachzuordern. Abgesehen davon, dass Verbraucherschützer den Dash-Button heftig kritisierten, sorgte der Online-Händler damit für recht viel Wirbel. Damit aber nicht genug.