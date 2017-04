Amazon gibt neue Serie der "Gilmore Girls"-Schöpferin in Auftrag

Wie Amazon Studios heute bekannt gaben, beauftragen sie Amy Sherman-Palladino gleich zwei Staffeln ihrer neuen Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" exklusiv für Amazon Prime Video zu produzieren.



Mit den "Gilmore Girls" landete Amy Sherman-Palladino eine Riesen-Serienhit. Nach einem vierteiligen Auftritt des Mutter-Tochter-Gespanns auf Netflix begibt sich Sherman-Palladino jetzt zu Amazon Prime. Wie die Studios heute mitteilten, beauftragten sie die Autorin und Regisseurin mit zwei Staffeln ihrer neuen Serie "The Marvelous Mrs. Maisel".