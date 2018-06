Amazon holt sich ein Stück der Premier League

Fast die ganze Welt hat Appetit auf Fußball, und immer mehr Anbieter wollen sich ein Stück von dem lukrativen Übertragungs-Kuchen sichern.



Die jüngste Entwicklung: In Großbritannien hat sich Amazon Prime einen Teil der Rechte an der Premier League gesichert. Zwar darf der amerikanische Riesenkonzern seinen Prime-Kunden ab der Saison 2019/2020 für drei Jahre nur 20 Spiele übertragen, aber er hat einen Fuß in der Tür.



Den Löwenanteil behalten im Vereinigten Königreich die Bezahlsender Sky und BT. Umgerechnet 4,1 Milliarden Euro hat Sky sich die Übertragungsrechte an 128 Begegnungen pro Saison in drei Spielzeiten kosten lassen. BT hat für 52 Spiele in dem Zeitraum umgerechnet 1,1 Milliarden Euro gezahlt. Laut 888sport.com ist der FC Liverpool derzeit Titelfavorit für die kommende Saison, gefolgt von Manchester United.



Das Interesse am Fußball wird durch die Weltmeisterschaft in Russland noch weiter gesteigert, obwohl gerade in Deutschland das verlorene Auftaktspiel des Titelverteidigers für einen Schock gesorgt hat. Die WM in Russland ist sogar ohne zusätzliche Kosten zu sehen – eine echte Ausnahme. Waren früher Bundesliga oder Premier League im jeweiligen öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu gucken, klinken sich jetzt auch in der Bundesrepublik immer mehr Streaming-Dienste und Bezahlsender ein.